بالصورة_ بعدما لبى نداء الحضور لمباراة ضمك.. حمد الله يهدي قميصه لمشجع نصراوي من ذوي الاحتياجات الخاصة – اليوم 24 Loading ... Loading ... بالصورة_ بعدما لبى نداء الحضور لمباراة ضمك.. حمد الله يهدي قميصه لمشجع نصراوي من ذوي الاحتياجات الخاصة – اليوم 24

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