- 1/2
- 2/2
عثر مواطنون، في حي الرياض بالمدينة القديمة لمراكش، منتصف ليلة أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه.
وبحسب مصادر”اليوم24″، فإن مجموعة من المواطنين عثروا على رضيع حديث الولادة كان ملفوفا في غطاء وسط درب الساقية، وذلك بعد لحظات قليلة من التخلص منه.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المكان عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.
هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية، على نقل الرضيع إلى مستشفى “الأم والطفل”، بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش للإحتفاض به.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلم..العثور على رضيع ملفوف في غطاء ومرمي في شارع في مراكش -صورة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.