يوسف العربي يبعث رسائل “غير مشفرة” لخليلوزيتش بعد الكشف عن أول قائمة له للمنتخب

بعث يوسف العربي، المهاجم الدولي المغربي، المحترف في صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني، رسالة غير مشفرة للناخب الوطني الجديد، البوسني وحيد خليلوزيتش، مفادها بأنه عائد بقوة، بعد أن تألق بشكل لافت في أول مبارياته مع الفريق اليوناني، سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال الأوروبية.

ووقع العربي، الأسبوع الماضي، أول أهدافه مع الفريق اليوناني في الدوري المحلي، من نقطة الجزاء، وهو الهدف الذي فتح شهيته للمزيد، وسجل أمس الثلاثاء، ثنائية في لقاء جمع فريقه بكراسنودار الروسي، أهل بهما أولمبياكوس لدور المجموعات.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، وخاصه تجربة طويلة في قطر، إلا أن العربي لم يفقد أبدا مهاراته التهديفية، وأكد بأنه هداف بالفطرة، بعد أن عاد من جديد لأروبا، عبر بوابة الدوري البوناني الممتاز، مؤكدا أيضا على أنه قادر على العطاء مع المنتخب الوطني.

وقد غاب العربي، الذي توج في فترة سابقة هدافا للدوري القطري، ويعتبر هو الهداف التاريخي لنادي غرناطة الإسباني، عن مخططات المدرب السابق هيرفي رونار، بسبب احترافه في قطر، وهو الأمر الذي يخشى اللاعب أن يتكرر مع المدرب الجديد، البوسني وحيد خليلوزيتش.