صدمة لبرشلونة: ميسي يتعرض لانتكاسة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني تعرض لانتكاسة جديدة بخصوص إصابته في العضلة النعلية لقدمه اليمنى، والتي تحرمه من اللعب مع فريقه برشلونة الإسباني منذ بداية الموسم، ليغيب عن الملاعب لمدة شهر.

ولم يشارك "البرغوث" في مران فريقه الجماعي مجددًا اليوم الأربعاء، وشارك مرتين فقط في مران البارسا منذ الخامس من الشهر الجاري.

ووفقًا لإذاعة "راك 1" الكاتالونية، فإنَّ ميسي ربما تعرض لانتكاسة في منطقة الإصابة أمس الثلاثاء، أثناء مواصلته عملية التعافي، لكن دون بيان رسمي صادر حتى الآن من النادي بطل إسبانيا.

وكان ميسي يهدف لدخول قائمة فريقه للمرة الأولى هذا الموسم، استعدادًا لمواجهة أوساسونا، يوم السبت بالجولة الثالثة من الليغا على ملعب السادار.

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ويغيب عن صفوف البارسا كذلك المهاجمان الأوروغواياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي.

ومن ناحية أخرى، شهد مران برشلونة غياب الهولندي فرينكي دي يونغ عن المجموعة، حيث قام بتدريبات منفردة على هامش المران.

وفي المقابل، شارك في المران، لاعبو فريق الشباب الحارس إيناكي بينا، وكارليس بيريز، وأنسو فاتي اللذين شاركا ضد ريال بيتيس، في الجولة الماضية.

وكان برشلونة قد سقط في مباراته الأولى بالليغا أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف قبل أن يعود ويفوز على ريال بيتيس (5-2) في مباراة تألق فيها الوافد الجديد الفرنسي أنطوان غريزمان الذي سجل هدفين وصنع آخر.