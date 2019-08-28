نهر الفرات وما أن يصل مدينة الناصرية حتى يتغير حاله الى حال آخر بسبب التلوث الذي يلحق به. أما الاسباب فقد تنوعت لكن النتيجة واحدة وتبعث للبحث والتحري.
الى ذلك حذرت دائرة بيئة ذي قار من خطر تعاظم حجم الملوثات المائية، مشيرة الى انها خاطبت الجهات المعنية لكن من دون ان يكون هناك تحرك حقيقي. فيما اقرت الحكومة المحلية المشكلة المذكورة واعدة بإدراجها ضمن اقرب موازنة مالية.
ويشكل نهر الفرات شريان الحياة الرئيس في مدينة الناصرية التي يشطرها لنصفين، ما يعني تاثر مئات الالاف بالمياه الملوثة التي يحملها الفرات حاليا.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تحذير من خطر تعاظم حجم الملوثات في نهر الفرات... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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