بالفيديو: تحذير من خطر تعاظم حجم الملوثات في نهر الفرات... والسبب؟

على خلفية زيادة حجم الملوثات التي تلقى في نهر الفرات من قبل دوائر حكومية، لا سيما مخلفات الصرف الصحي، شكا مواطنون في ذي قار من التبعات الصحية الخطيرة على المزروعات والماشية، فضلا عن تلوث المياه الواصلة الى منازل الاف المواطنين.الى ذلك حذرت دائرة بيئة ذي قار من خطر تعاظم حجم الملوثات المائية، مشيرة الى انها خاطبت الجهات المعنية لكن من دون ان يكون هناك تحرك حقيقي. فيما اقرت الحكومة المحلية المشكلة المذكورة واعدة بإدراجها ضمن اقرب موازنة مالية.

ويشكل نهر الفرات شريان الحياة الرئيس في مدينة الناصرية التي يشطرها لنصفين، ما يعني تاثر مئات الالاف بالمياه الملوثة التي يحملها الفرات حاليا.

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