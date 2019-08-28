الارشيف / اخبار العالم

بالفيديو: تحذير من خطر تعاظم حجم الملوثات في نهر الفرات... والسبب؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نهر الفرات وما أن يصل مدينة الناصرية حتى يتغير حاله الى حال آخر بسبب التلوث الذي يلحق به. أما الاسباب فقد تنوعت لكن النتيجة واحدة وتبعث للبحث والتحري.
على خلفية زيادة حجم الملوثات التي تلقى في نهر الفرات من قبل دوائر حكومية، لا سيما مخلفات الصرف الصحي، شكا مواطنون في ذي قار من التبعات الصحية الخطيرة على المزروعات والماشية، فضلا عن تلوث المياه الواصلة الى منازل الاف المواطنين.

الى ذلك حذرت دائرة بيئة ذي قار من خطر تعاظم حجم الملوثات المائية، مشيرة الى انها خاطبت الجهات المعنية لكن من دون ان يكون هناك تحرك حقيقي. فيما اقرت الحكومة المحلية المشكلة المذكورة واعدة بإدراجها ضمن اقرب موازنة مالية.

ويشكل نهر الفرات شريان الحياة الرئيس في مدينة الناصرية التي يشطرها لنصفين، ما يعني تاثر مئات الالاف بالمياه الملوثة التي يحملها الفرات حاليا.

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: تحذير من خطر تعاظم حجم الملوثات في نهر الفرات... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا