بالفيديو.. هطول امطار غزيرة غربي الانبار

في ظاهرة نادرة.. هطلت امطارا غزيرة على مناطق غربي محافظة الانبار . وقال مراسل الخليج 365، إن امطارا غزيرة هطلت اليوم الاربعاء 28 اب 2019 على مدينة الرطبة 310 كم غرب الرمادي مركز محافظة الانبار. وكانت بعض مناطق محافظة صلاح الدين وبعض مناطق غربي الانبار قد شهدت في 13 اب الحالي، سقوط امطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البَرَد.

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