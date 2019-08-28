أنهى الفنان كاظم الساهر جولته الغنائية لصيف 2019 التي كانت آخرها في "ستارز اون بورد"، ليعود إلى المغرب حيث سيحتفل يوم الجمعة بزفاف نجله الثاني عمر من الطبيبة المغربية نورا الدخش في الرباط ووزعت بطاقة الدعوة التي لم يذكر فيها اسم والد العريس بل كتب عائلة السامرائي وكذلك عائلة العروس الدخش. ووفق معلومات خاصة، فإنّه ممنوع على الحضور التصوير بهواتفهم منعاً باتاً حفاظاً على خصوصية الحفل الذي سيحضره كبار الشخصيات من داخل وخارج المغرب، كما ستحضر الحفل طليقة الساهر والدة وسام وعمر التي تقيم في دبي. وسيتضمن الحفل كثير من المفاجآت وان كان لم يعرف من سيحضر الحفل من الفنانين العرب حتى اللحظة.

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كانت هذه تفاصيل خبر التصوير ممنوع... بطاقة الدعوة إلى زفاف ابن كاظم الساهر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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