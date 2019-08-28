دي كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإنقاذ الأمازون!

أنفق ليوناردو دي كابريو أمواله في مكانها المناسب من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار كمساعدة لغابات الأمازون المطيرة التي تتعرض للحرائق الهائلة بمعدل سريع منذ عدّة أيّام.

وبحسب ما ذكر موقع "مترو" البريطاني، تكفّل الممثل الأميركي البالغ من العمر 44 عامًا بدفع المال من خلال مؤسسته البيئية Earth Alliance، التي أنشأها مع المحسنين لورين باول جوبز وبريان شيث.

وسيقدّم صندوق غابات الأمازون التابع للمجموعة مساعدات مالية للشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين أثناء عملهم لحماية الأمازون. وأوضح بيان على موقع Earth Alliance: "غابات الأمازون المطيرة مشتعلة، مع أكثر من 9000 من حرائق الغابات التي تقضي على المناظر الطبيعية الحساسة والتي لا يمكن تعويضها في جميع أنحاء البرازيل. منذ عام إلى تاريخ اليوم، يتم الإبلاغ عن أكثر من 72000 حريق من قبل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء ( INPE). إن تدمير غابات الأمازون المطيرة ينشر ثاني أكسيد الكربون في الجو بسرعة وكميات هائلة، ويدمّر نظامًا إيكولوجيًا يمتص ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام ويعدّ واحدًا من أفضل دفاعات الكوكب ضد أزمة المناخ".

وذكر البيان: "خصّصت Earth Alliance صندوقاً لغابات الأمازون في حالات الطوارئ مع التزام أولي قيمته 5 ملايين دولار لتركيز الموارد المهمة على وسائل الحماية الأساسية اللازمة للحفاظ على "رئة الكوكب". ستوزّع هذه الأموال مباشرة على الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يحمون الأمازون".

إلى جانب تبرّعات Earth Alliance، تطالب المؤسسة الجمهور بالمشاركة، وقد وعدت بأنّ 100 في المائة من العائدات ستذهب مباشرة إلى الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يعملون لحماية الأمازون.

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