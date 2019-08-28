دي كابريو يتبرع بـ5 ملايين دولار لإنقاذ الأمازون!

أنفق ليوناردو دي كابريو أمواله في مكانها المناسب من خلال التبرع بمبلغ 5 ملايين دولار كمساعدة لغابات الأمازون المطيرة التي تتعرض للحرائق الهائلة بمعدل سريع منذ عدّة أيّام.
وسيقدّم صندوق غابات الأمازون التابع للمجموعة مساعدات مالية للشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين أثناء عملهم لحماية الأمازون. وأوضح بيان على موقع Earth Alliance: "غابات الأمازون المطيرة مشتعلة، مع أكثر من 9000 من حرائق الغابات التي تقضي على المناظر الطبيعية الحساسة والتي لا يمكن تعويضها في جميع أنحاء البرازيل. منذ عام إلى تاريخ اليوم، يتم الإبلاغ عن أكثر من 72000 حريق من قبل المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء ( INPE). إن تدمير غابات الأمازون المطيرة ينشر ثاني أكسيد الكربون في الجو بسرعة وكميات هائلة، ويدمّر نظامًا إيكولوجيًا يمتص ملايين الأطنان من انبعاثات الكربون كل عام ويعدّ واحدًا من أفضل دفاعات الكوكب ضد أزمة المناخ".
وذكر البيان: "خصّصت Earth Alliance صندوقاً لغابات الأمازون في حالات الطوارئ مع التزام أولي قيمته 5 ملايين دولار لتركيز الموارد المهمة على وسائل الحماية الأساسية اللازمة للحفاظ على "رئة الكوكب". ستوزّع هذه الأموال مباشرة على الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يحمون الأمازون".
إلى جانب تبرّعات Earth Alliance، تطالب المؤسسة الجمهور بالمشاركة، وقد وعدت بأنّ 100 في المائة من العائدات ستذهب مباشرة إلى الشركاء المحليين ومجتمعات السكان الأصليين الذين يعملون لحماية الأمازون.
وركّز الممثل الحائز جائزة الأوسكار الكثير اهتمامه على زيادة الوعي لتغيّر المناخ على مدى السنوات الأخيرة.
وجاء في بيان صادر عن دي كابريو على الموقع الإلكتروني للمؤسسة: "عندما أسّست LDF قبل 20 عامًا، قمت بذلك بناءً على فكرة بسيطة تتمثّل في أنّه يمكننا إحداث فرق حقيقي عن طريق التمويل المباشر لبعض أكثر المشروعات البيئية فعالية".
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#Regram #RG @earthalliance #EarthAlliance, launched in July by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has formed an emergency Amazon Forest Fund with a commitment of $5 million dollars to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the life-sustaining biodiversity of the Amazon against the surge of fires currently burning across the region. Join Us. 100 percent of your donation will go to partners who are working on the ground to protect the Amazon. Earth Alliance is committed to helping protect the natural world. We are deeply concerned about the ongoing crisis in the Amazon, which highlights the delicate balance of climate, biodiversity, and the wellbeing of indigenous peoples. To learn more or to donate, please visit ealliance.org/amazonfund (see link in bio) Photos: @chamiltonjames, @danielbeltraphoto 2017
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#Regram #RG @earthalliance #EarthAlliance, launched in July by @LeonardoDiCaprio, Laurene Powell Jobs, and Brian Sheth, has formed an emergency Amazon Forest Fund with a commitment of $5 million dollars to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the life-sustaining biodiversity of the Amazon against the surge of fires currently burning across the region. Join Us. 100 percent of your donation will go to partners who are working on the ground to protect the Amazon. Earth Alliance is committed to helping protect the natural world. We are deeply concerned about the ongoing crisis in the Amazon, which highlights the delicate balance of climate, biodiversity, and the wellbeing of indigenous peoples. To learn more or to donate, please visit ealliance.org/amazonfund (see link in bio) Photos: @chamiltonjames, @danielbeltraphoto 2017
A post shared by Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) on Aug 25, 2019 at 6:51am PDT
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.