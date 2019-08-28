فيلم عربي ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي

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اختار المركز التونسي للسينما والصورة، الفيلم الروائي الطويل "ولدي"، ليمثل تونس في مهرجان توزيع جوائز الأوسكار، في دورته 92 المقرّرة في ولاية لوس أنجلس الأميركية يوم 9 شباط 2020.
وفيلم "ولدي"، الذي تمّ عرضة في قاعات السينما لأول مرة في تونس عام 2018، تناول قضية نقل الشباب التونسي إلى القتال في مناطق النزاع المسلح، خصوصًا في ليبيا وسوريا.
ويروي الفيلم قصة شخص يُدعى رياض يعمل سائق رافعة في ميناء بحري بتونس، يكرّس حياته وزوجته نازلي، للاعتناء بابنهما الوحيد سامي، الذي يستعد لاجتياز امتحان الثانوية العامة، وهو يشكو من نوبات الصداع النصفي.
وحصد الفيلم عدة جوائز، حيثُ توّج في ختام مهرجان ثقافات المتوسط في مدينة باستيا جنوبي فرنسا بالجائزة الكبرى، كما توج بطل الفيلم الممثل محمد ظريف بجائزة أفضل ممثل في مهرجان الجونة السينمائي.
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