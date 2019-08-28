فيلم عربي ينافس على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم عالمي

وقال المركز في بيان له، إن الاختيار وقع على الفيلم، لأنه يستجيب لجميع المعايير الواردة في لائحة المشاركة المنصوص عليها من قبل أكاديمية الأوسكار، وأن الفيلم حظي بأغلبية أصوات لجنة الترشيح.

وفيلم "ولدي"، الذي تمّ عرضة في قاعات السينما لأول مرة في تونس عام 2018، تناول قضية نقل الشباب التونسي إلى القتال في مناطق النزاع المسلح، خصوصًا في ليبيا وسوريا.



ويروي الفيلم قصة شخص يُدعى رياض يعمل سائق رافعة في ميناء بحري بتونس، يكرّس حياته وزوجته نازلي، للاعتناء بابنهما الوحيد سامي، الذي يستعد لاجتياز امتحان الثانوية العامة، وهو يشكو من نوبات الصداع النصفي.