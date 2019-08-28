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إمرأة تحير الأطباء بمرضها والسبب هذا المشروب الساخن! (صور)

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حيرت امرأة بريطانية الأطباء طوال عامين لم يتمكنوا خلالها من معرفة سبب شعورها الدائم بالغثيان ورغبتها في التقيؤ.
وظلت أنطونيا تيريل 28 عامًا من جنوب غرب لندن ، تعاني من نوبات تقيؤ شديدة وذهبت للعديد من الاطباء لكنها لم تجد أي تفسير لتلك الأعراض ولم تجدي العلاجات معها .

واستمرت تلك النوبات تتزايد لدى أنطونيا يومًا بعد يوم حتى اكتشفت أنها تعاني من حساسية تجاه الحليب التي اعتادت على شربه يوميًا مع الشاي، وفق صحيفة “ديلي ميل".

 

 

وقالت أنطونيا إنها كانت مريضة بشكل يومي وساءت حالتها مع الوقت لدرجة أنها لم تستطع الذهاب لعملها، مضيفة أنها لم تصدق أن هذا المشروب الذي كانت تشربه يوميًا هو الذي أدى لكل هذه المعاناة.

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وتبين بعد خضوع أنطونيا لعدة اختبارات أن البروتين المتواجد بالحليب هو الذي أدى لإصابتها بتلك الحالة التي تسمى بـ “متلازمة القولون العصبي” والتي أدت لأعراض كالقيء والإسهال وتقلصات البطن.

 

وبعد ان خضعت أنطونيا لنظام غذائي لا يحوي الحليب اختفت تلك الأعراض عنها تمامًا، وصارت بصحة جيدة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

 


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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