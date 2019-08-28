الغضبان: العراق يعتزم مد خط جديد للنفط من كركوك للحدود التركية

أعلن وزير النفط ثامر الغضبان، الأربعاء، عزم العراق مد خط جديد للنفط الخام من محافظة كركوك إلى الحدود التركية. وقال الغضبان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز ونقلته وكالة "الاناضول"، إن "العراق وتركيا يعتزمان مد خط جديد لضخ النفط الخام من الحقول العراقية في محافظة كركوك إلى الحدود التركية".



وكان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قد وصل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد فيما التقى برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.



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