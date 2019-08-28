انت الان تتابع لافروف وظريف يلتقيان في #موسكو في الثاني من سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في الثاني من سبتمبر أيلول لبحث الوضع في منطقة الخليج.
وأضافت المتحدثة أن الوزيرين سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ومنها الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف وظريف يلتقيان في #موسكو في الثاني من سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.