انت الان تتابع لافروف وظريف يلتقيان في #موسكو في الثاني من سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيلتقي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو في الثاني من سبتمبر أيلول لبحث الوضع في منطقة الخليج.

وأضافت المتحدثة أن الوزيرين سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ومنها الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.