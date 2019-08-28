قصف قرب موقع عسكري تركي بشمال غرب سوريا

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ونشطاء محليون، أن غارات جوية استهدفت اليوم الأربعاء، منطقة قريبة من موقع عسكري تركي في شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات الحكومية المدعومة من روسيا هجوماً ضارياً على قوات المعارضة.



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وأبلغ مصدر أمني تركي كبير بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة على بعد 500 متر تقريباً من موقع المراقبة التركي.

وقال المصدر، "الصراع يدور على مقربة شديدة (من الموقع التركي) وهو عنيف. القوات السورية قصفت مواقع للمعارضة".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقع التركي هو المستهدف، لكن المصدر قال إن الجنود الأتراك لم يصبوا بسوء.