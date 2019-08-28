بعد إدانته بمقتل زوجته.. السلطات الإيرانية تطلق سراح رئيس بلدية طهران السابق

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

محمد على نجفي

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح " محمد علي نجفي" رئيس بلدية طهران السابق، وذلك بعد إتهامه بقتل "ميترا إستاد" زوجته الثانية، في يونيو الماضي، جاء ذلك بعد أن حصل المتهم على عفو من عائلة الزوجة المقتولة.



وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أن ”السلطات الأمنية في سجن ايفين شمال العاصمة طهران، أطلقت سراح محمد علي نجفي بكفالة مالية بعد حصوله على عفو من عائلة الضحية“.

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وأدانت النيابة "نجفي" بقتل زوجته الثانية "ميترا إستاد" بطلقات نارية، بذريعة محاولة نشر وكشف أسراره الشخصية، وفي 14 أغسطس الجاري، أعلن "مسعود إستاد" شقيق المقتولة، العفو عن نجفي.

وكتب "مسعود" عبر حسابه الرسمي على موقع ”إنستجرام“، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، ”لقد عفونا وسامحنا السيد محمد علي نجفي، وقد تجاوزنا القصاص عن دماء عزيزتنا، نحن سعداء أننا لم نقم بصفقة تجاه دماء العظيمة شقيقتنا“.

وكان "غلام حسين إسماعيلي" المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، قد أعلن في 30 تموز/يوليو الماضي، إصدار حكم القصاص الإعدام بحق عمدة طهران السابق، بعد إدانته بقتل زوجته الثانية ميترا إستاد في 28 من مايو الماضي.

ويعد نجفي من الشخصيات المقربة من "حسن روحاني" رئيس الجمهورية الإيرانية ، وانتخب عمدة للعاصمة طهران في أغسطس عام 2017، وقدم استقالته من المنصب في أبريل 2018، مرجعًا ذلك لأسباب صحية.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت الشهر الماضي، أن مسعود إستاد شقيق المقتولة ميترا إستاد، توصل مع محاميين وممثلين عن نجفي إلى اتفاق يقضي بالعفو عنه مقابل دفع مبلغ 100 مليار ريال إيراني، لكنه نفى في حينها صحة تلك المعلومات.