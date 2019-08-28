فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم برنامج الأغذية العالمي في جمهورية هندوراس 260 طنًا من التمور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس_الرياض

سلّم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شحنة من التمور تزن 260 طنًا لبرنامج الغذاء العالمي لتوزيعها على المحتاجين في جمهورية هندوراس، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة تيغوسيغالبا، بحضور ممثلي سفارة المملكة ومندوب عن وزارة المالية وعدد من المسؤولين.

وقد تسلم نائب مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي لدى هندوراس إيتان لاباندي الهدية، معبرًا عن شكره للمملكة لهذه المساعدة التي ستوزع بحسب الاحتياج.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الدول الشقيقة والصديقة.