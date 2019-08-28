مسؤول مصري دعا المواطنين إلى سرعة استلام أراضيهم في سيناء

دعا المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية في مصر ​اللواء​ محمد حلمي، المواطنين إلى "الإسراع في استلام أراضيهم في ​شمال سيناء​"، موضحاً أن "المواطنين الراسية عليهم مزادات شمال سيناء والحاصلين على الموافقات الأمنية يجب عليهم استلام الأراضي في موعد أقصاه 30 أيلول 2019".

ولفت إلى أنه "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في موعد أقصاه 30/10/2019 للتوقيع على العقود الابتدائية ثم الذهاب إلى قطاع الموارد المائية والري بشمال سيناء وذلك لإنشاء روابط مستخدمي المياه على المآخذ".