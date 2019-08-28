اصابة رجل امن وانهيار مطعم اثر انفجار اسطوانة غاز بعمان

افاد الناطق الإعلامي في الدفاع المدني المقدم إياد العمرو بأن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان تعاملت مع حادث تسرب غاز داخل احد المطاعم بمنطقة شارع الرينبو.

وأدى التسرب إلى حدوث عملية عصف وتفريغ لحظي، وانهيار المطعم بالكامل وحدوث بعض الأضرار في المباني و المحال المجاورة ونتج عن الحادث إصابة رجل امن بجروح و رضوض بسيطة، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى مستشفى مدينة الحسين الطبية.

وأضاف العمرو بان كان هناك تواجد لمجوعات الأمن العام في موقع الحادث لتنظيم ​حركة السير​ وكوادر أمانة عمان الكبرى لإزالة الردم من الموقع .