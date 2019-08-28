قائد بالجيش الايراني: نمتلك اسلحة سرية سنوجه بها الضربة الحاسمة للعدو

اكد نائب القائد العام للجيش الايراني العميد ​محمد حسين​ دادرس ان "​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية تمتلك اسلحة سرية غير معلنة لدواع امنية لكنها ستكشف عنها وتوجه بها الضربة الحاسمة للعدو عند الضرورة"، مشيراً إلى أن "​القوات المسلحة​ الايرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة".

ولفت إلى ان "الكثير من معداتنا الدفاعية الفاعلة في مختلف المجالات الدفاعية والبحرية والجوية والبرية غير معلنة لدواع امنية ومتى ما اقتضت الضرورة سيتم الكشف عنها وتوجيه الضربة الحاسمة بها للعدو"، مشيراً إلى "الاختبرات العملانية للمعدات والكوادر البشرية"، مضيفاً "اننا نقوم بهذا الامر اسبوعيا من اجل الوصول الى الجهوزية الكاملة مائة بالمائة ونمتلك معدات يمكنها جعل العدو نادما على فعلته من مسافات بعيدة".