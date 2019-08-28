سامي الجميل استقبل كوبيتش: لضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559 و1701

التقى رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، منسق ​الأمم المتحدة​ في ​لبنان​ يان كوبيتش وجرى بحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لا سيما على الصعيد الأمني. وقد اعرب كوبيتش عن "خشيته من تراخي ​الدولة اللبنانية​ تجاه امساكها بسيادتها"، مؤكداً " ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية 1559 و1701 وتفرد الدولة اللبنانية دون سواها بقرارات السلم والحرب وتحييد لبنان عن صراعات المحاور في المنطقة".

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