المجلس الشيعي يحيي مراسم عاشوراء بدءا من السبت

أعلن ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، عن بدء إحياء مراسم ​عاشوراء​ لهذا العام، ابتداء من مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة والربع، برعاية رئيسه الإمام الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ وفي حضوره في مقر المجلس - ​طريق المطار​. ويلقي السيد نصرات قشاقش مجالس عاشوراء.

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