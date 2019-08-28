مركز سرطان الاطفال احتفل بحصول 36 من مرضاه على الشهادات الرسمية

نظم ​مركز سرطان الأطفال​ في ​لبنان​ في قاعة تشارلز هوسلر في ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​، احتفالا بعنوان "مسار الفرح" Path of Joy، تحت رعاية وزير التربية ​أكرم شهيب​، تم خلاله توزيع الشهادات على 36 تلميذاً يتابعون أو أنهوا علاجهم في المركز، نال 13 منهم ​الشهادة المتوسطة​ (البريفيه) و23 شهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بعد أن تقدموا إلى ​الإمتحانات الرسمية​ هذه ​السنة​ في المركز.

ووجّه شهيب في كلمته تحية إلى المتخرجين "الذين آمنوا بالعلم وتمسكوا ب​الحياة​"، وإلى "عائلة مركز سرطان الأطفال وتضحيات المتطوعين الذين قدموا من دون مِنّة"، مشيرا الى "أننا معكم نكتسب فضيلتي الصبر والعطاء، ومع المانحين فضيلة الجود".

وأضاف: "أنتم من واجهتم الألم بإبتسامة، وثابرتم على الدرس والتحصيل، ولم تطالبوا بإعفاء من الإمتحانات ولا أقدمتم على الاعتراضات، ولم تطالبوا بالإفادات، فإستحقيتم الفوز والنجاح، وتستحقون كل التسهيلات والتقديمات لمتابعة الطريق نحو مستقبل أفضل"، معتبرا أن "هذا المركز النموذجي يستحق الكثير من التضحية والعطاء والحب، ليبقى الموقع الأول إنسانياً وتربوياً وعطاء".

ووعد بالسعي "مع أركان ​الدولة​ ومع ​الدول المانحة​ إلى تعزيز مثل هذا الموقع الإنساني التربوي"، معتبرا أن "العمل من أجل الإنسان هو أرقى أنواع الرسالات"، ختم قائلاً: "استمروا في زرع الأمل، والأمل بحياة أفضل لكم وللوطن".