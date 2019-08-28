جبق بحث مع نظيره البيلاروسي بتطوير التعاون بمجال الأدوية والمعدات الطبية

إستقبل وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ نظيره البيلاروسي فلاديمير كارانيك الذي يزور ​لبنان​ على رأس وفد ضم ​ممثلين​ عن مصانع ​الأدوية​ والمعدات الطبية الخاصة والحكومية في ​بيلاروسيا​.

وتناول فيه المجتمعون آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة في المجال الطبي والإستشفائي، في ضوء التطور الذي تشهده بيلاروسيا في مجال صناعة الأدوية والمعدات الطبية.

ونوه وزير الصحة البيلاروسي بلقائه جبق، مشيرًا إلى أنه "يتشارك معه مهنة الطب نفسها ما ساعد على التفاهم على الكثير من الأمور المتعلقة بتطوير التعاون" كما نوه بـ"العلاقة القائمة بين بلده ولبنان"، لافتاً إلى أن "377 طالبًا لبنانيًا تخرجوا من كليات الطب في بيلاروسيا هذه ​السنة​ وبدأوا بغالبيتهم العمل في ​المستشفيات​ البيلاروسية، ما يشكل عنصرًا مهمًا لتمتين العلاقات الثنائية".

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ولفت كارانيك إلى أن "التعاون ممكن مع لبنان في شكل خاص في مجال الأدوية حيث يتم البحث في مساعدة لبنان في استيرادها، باعتبار أن الأدوية في بيلاروسيا تتمتع بأسعار تنافسية ويتم تصدير الكثير منها إلى الدول الأوروبية، مضيفا أن لدى بلاده شهادات معترفًا بها تخولها تصدير الأدوية"، مشيراً إلى أنه "وجه دعوة رسمية لجبق لزيارة بيلاروسيا آملا تلبيتها قريبًا لتوقيع اتفاق تعاون بين الحكومتين اللبنانية والبيلاروسية ممثلتين بوزارتي الصحة في كلا البلدين".

بدوره، رحب جبق بنظيره البيلاروسي والوفد المرافق، موضحًا أن "بيلاروسيا واحدة من الدول الرائدة في مجال تصدير أدوية ​الأمراض​ السرطانية إلى دول أوروبية"، مشيراً إلى "إننا مقبلون على جيل جديد من الأدوية التي يتم تصنيعها في ​العالم​ ونحن نسعى لمواكبة هذا التطور من خلال اتصالات نجريها على أكثر من صعيد، بهدف تطوير صناعة الدواء في لبنان من جهة وتخفيض الفاتورة الدوائية من جهة ثانية".

كما لفت إلى أن "أهمية العلاقة مع بيلاروسيا تكمن كذلك في تخرج عدد كبير من الأطباء اللبنانيين في بيلاروسيا، علمًا أن جزءًا منهم يعمل هناك والجزء الآخر عاد إلى لبنان، ما يمكن أن يشكل عاملا قويًا لتعزيز العلاقات وتطوير التعاون في المجالات الطبية والدوائية والإستشفائية".