قام وفد من جمعية أصدقاء الجامعة ال​لبنان​ية و​الاساتذة​ المستقلين بلقاء ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ لشرح وضع ​الجامعة اللبنانية​ والحريات العامة. وأوضح الاب ​طوني خضرا​ أن "الوفد عرض لغبطته المشكلات البنيوية التي تعاني منها الجامعة اللبنانية من خلل في التوازن الوطني ومن ضرب للحريات العامة المتمثل بدعاوى كم الافواه المقامة على أكثر من سبعة أكادميين وإعلاميين ورجال دين، وتوقيف الافادة الادارية للجمعية، وقد حضر المدعى عليهم، وشكوا أمرهم لغبطته ووضعوا بين يديه هذه القضية فوعد غبطته بمتابعة كل هذه الامور وإيجاد الحلول المناسبة ليكون لبنان موئل الحرية والمشاركة الفعّالة والميثاقية البناءة فتبقى الجامعة اللبنانية جامعة كل الوطن وهذا هو الهدف الاساس الذي تسعى اليه جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر وفد من جمعية أصدقاء الجامعة اللبنانية زار الراعي: الحريات العامة هي أساس لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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