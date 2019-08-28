المفتي قبلان: لاجراء حوارر عقلاني وقانوني لحل الخلافات العقارية بجبيل

شدد المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ بعد لقائه وفداً من لجنة جبيل التي تم تكليفها من قبل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ لمتابعة موضوع الخلافات العقارية في المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، على "ضرورة التعاون والتنسيق مع ​البطريركية المارونية​ وإجراء حوار عقلاني وقانوني هادف إلى حل الخلافات والمشاكل العقارية بين أهلنا وإخواننا في قرى بلاد جبيل و​كسروان​"، مؤكداً "أولوية وأهمية الحفاظ على العيش المشترك".

وتوجه إلى أبناء منطقة جبيل، بالقول:"أنتم أبناء بلد واحد ومنطقة واحدة، ولا يجوز أن تعيشوا في تشنّج دائم بسبب إشكالات عقارية يفترض ألا تكون سبباً لنزاعات وصراعات ليست في محلها، طالما هناك عقلاء وقوانين ومستندات من شأنها إظهار الحدود وتثبيت الحقوق".

من جهته، لفت المستشار القانوني في اللجنة عماد المولى إلى أنه "بتوجيه من الشيخ عبد الأمير قبلان تشكلت لجنة في بلاد جبيل وكسروان، لحل الخلافات العقارية القائمة بين إخواننا المسيحيين و​الطائفة الشيعية​ وبالتالي اليوم كان أول اجتماع لهذه اللجنة بتوجيه من سماحته وسيصار إلى إعلام البطرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس ​الراعي​ بهذه اللجنة كي يتم التنسيق والتعاون بما يحفظ حقوق أبناء الطائفة في هذه المنطقة، والحفاظ على العيش المشترك الإسلامي المسيحي، وهذا هو الخط العريض لهذه اللجنة والعنوان الرئيسي والأساسي لها في اجتماعنا اليوم. وبالتالي سنكون بتنسيق كامل مع غبطة البطرك الراعي ومع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وإن شاء الله سنوفق في هذا الموضوع، ونستطيع أن نصل إلى حلول ترضي جميع أبناء هذه المنطقة، مع المحافظة على وجودهم والتعايش الإسلامي المسيحي فيها".