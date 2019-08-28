طالب الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ طرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم ​القوات المسلحة​ الشرعية ممثلة ب​الجيش اللبناني​ حصرا وليس اية قوى او ميليشيات أخرى". ولفت الى "أننا نمر بمرحلة حساسة داعيا ​الدولة اللبنانية​ لأن تتولى عبر الجيش اللبناني مهمة الدفاع عن اي اعتداءات محتملة أكانت إسرائيلية او غير إسرائيلية"، مناشدا "القوى العسكرية ل​حزب الله​ إعطاء الثقة والانضمام الى الجيش عوض تغليب منطق تسليح وسلاح الطوائف".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفرد رياشي: نتمنى على القائد الأعلى للقوى المسلحة دعم الجيش حصرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.