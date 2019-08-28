علي عبد اللطيف فضل الله: لموقف وطني الداعم للمقاومة والجيش بمواجهة العدوان الاسرائيلي

دعا رئيس "لقاء الفكر العاملي" السيد علي عبد اللطيف فضل الله إلى "وحدة الموقف الوطني في دعم المقاومة و​الجيش​ لحماية ​لبنان​ من النوايا العدوانية ل​اسرائيل​ واعوانها"، مؤكداً "مسؤولية الجميع الإلتزام بموجبات المصلحة الوطنية ونبذ الصراعات الجانبية لمنع استباحة لبنان امنيا واقتصاديا واجتماعيا". واثناء لقاء اسلامي-مسيحي في دارة فضل الله في عيناتا، اكد علي عبد اللطيف فضل الله "متابعة الخط الجهادي والعلمي والوحدوي لعلماء آل فضل الله في دعم المقاومة وتأكيد الوحدة والانفتاح بين جميع المكونات الوطنية ومواجهة ​الفساد​ وكل ظواهر استباحة العقل ومصادرة الوعي وتشتيت الصف".

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