النشرة: وفد رسمي لبناني سيشارك باطلاق فعاليات الدورة الـ61 من معرض دمشق الدولي

علمت "​الخليج 365​" ان "وفدا رسميا لبنانيا يشارك في اطلاق فعاليات ​الدورة​ الـ61 من ​معرض دمشق الدولي​"، مشيرةً إلى أنه "من المتوقع ان يشارك وزراء من ​الحكومة​ على راسهم وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ووزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​".

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