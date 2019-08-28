شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خارجية البرلمان" يلتقى سفير كندا لبحث القضايا المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بـ"جيس داتون " سفير كندا بالقاهرة وحضر اللقاء النائب طارق الخولى.

وقال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن اللقاء استمر ساعة ونصف حيث تم تناول كثير من القضايا المشتركة بين البلدين خاصة الشأن الاقتصادى واستثمار عدد من الشركات الكندية فى مصر وتوقيع عدد من الشركات الكندية عقود فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

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وأشار الخولى، الذى حضر الاجتماع، إلى أنه تم مناقشة قمة G7 الذى حضرها رئيس الوزراء الكندى مع الرئيس السيسى، موضحًا أن السفير الكندى أشاد بالدور المصرى فى مكافحة الإرهاب والتطرف من الجانب الفكرى وأن الاجتماع تناول سبل التنسيق بين البلدين فى هذا الشأن.

وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير الكندى تحدث أيضا عن الانتخابات البرلمانية المرتقبة فى أكتوبر بكندا والحراك السياسى هناك، لافتًا إلى أنه تم مناقشة القضية الفلسطينية وضرورة توحيد الصف الفلسطينى وحل القضية من جذورها.