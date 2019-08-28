شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يجتمع بهيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة توصيات لجنة الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا بهيئة مكتب المجلس لمناقشة توصيات لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد ريهام سعيد .
شارك فى الاجتماع، عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت استدعاء المذيعة ريهام سعيد ، مقدمة برنامج صبايا الأحد الماضى للتحقيق ، معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.
وقالت الشكوى، أن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر مكرم محمد أحمد يجتمع بهيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة توصيات لجنة الشكاوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.