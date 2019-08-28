شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد يجتمع بهيئة مكتب "الأعلى للإعلام" لمناقشة توصيات لجنة الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا بهيئة مكتب المجلس لمناقشة توصيات لجنة الشكاوى بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضد ريهام سعيد .

شارك فى الاجتماع، عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وكيلى المجلس وصالح الصالحى وجمال شوقى من أعضاء المجلس.

وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قررت استدعاء المذيعة ريهام سعيد ، مقدمة برنامج صبايا الأحد الماضى للتحقيق ، معها بشأن الشكوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ضدها.

وقالت الشكوى، أن الحلقة تناولت قضية السمنة ووجهت مقدمة البرنامج ، إهانات بالغة لقطاع كبير من المصريات واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق أدت إلى حالة استياء بالغة بين سيدات مصر.