مؤلم..العثور على رضيع ملفوف في غطاء ومرمي في شارع في مراكش -صورة!!

عثر مواطنون، في حي الرياض بالمدينة القديمة لمراكش، منتصف ليلة أمس الثلاثاء، على رضيع حديث الولادة متخلى عنه.

وبحسب مصادر”اليوم24″، فإن مجموعة من المواطنين عثروا على رضيع حديث الولادة كان ملفوفا في غطاء وسط درب الساقية، وذلك بعد لحظات قليلة من التخلص منه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المكان عرف حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، التي فتحت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات التخلي عن الرضيع بهذه الطريقة المؤلمة.

هذا وقد عملت عناصر الوقاية المدنية، على نقل الرضيع إلى مستشفى “الأم والطفل”، بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش للإحتفاض به.