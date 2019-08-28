اغتصاب طفلة عمرها 16 سنة فوق سطح العمارة.. الأمن يعتقل المشتبه فيه

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، تمكنت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصرة وهتك العرض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة، أن الشخص الموقوف من ذوي السوابق القضائية العديدة، وأسفرت التحريات الأمنية عن توقيفه بعدما توصلت ولاية الأمن، بشكاية تتعلق بتعرض فتاة قاصرة، تبلغ من العمر 16 سنة، لاغتصاب مقرون بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض فوق سطح العمارة التي تقطن بها.

وأفاد المصدر إن الأبحاث والتحريات المنجزة، أسفرت عن تحديد مكان وجود المشتبه فيه وتوقيفه بمنطقة “البزازة” التي تبعد بحوالي 15 كيلومتر عن مدينة بني ملال.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات الحادث.