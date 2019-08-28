ليوناردو دي كابيرو يتبرع من أجل إنقاذ “رئة الأرض”

تعهد الممثل الأميركي الشهير عالميا، ليوناردو دي كابريو، مؤخرا بتقديم 5 ملايين دولار عبر مؤسسة بيئية يدعمها للمساهمة في إخماد الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون. وسيتم التبرع بالمبلغ المذكور عبر مؤسسة إرث أليانس “تحالف الأرض” التي أنشأها دي كابيرو قبل مدة ليست بالطويلة. وتوزع الأموال التي تبرعت بها مؤسسة دي كابيرو على خمس مجموعات محلية تعمل على مكافحة الحرائق التي تشهدها غابات الأمازون. ودشنت المؤسسة صندوق غابات الأمازون في إعلان على موقعها على الإنترنت لجمع تبرعات للمساعدة في إصلاح الغابات المطيرة البرازيلية. ونبه عدد من المشاهير عبر العالم، من الوضع الخطير التي تعيشه “رئة كوكب الأرض”، إذ أن الحرائق تلتهم غاباتها منذ مدة طويلة.

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