لمجرد يزور بلاطو تصويرعمل فني تشارك فيه والدته

زار الفنان سعد لمجرد، في بداية الأسبوع الحالي، بلاطو تصوير عمل فني جديد، تشارك فيه والدته الفنانة نزهة الركراكي، وتصور أحداثه بمدينة الدار البيضاء.

وعلم “اليوم24″، أن سعد لمجرد، زار طاقم العمل الذي يشرف على إخراجه المخرج هشام الجباري، ويشارك فيه فنانون معروفين مثل الركراكي ومجدولين الإدريسي، ومحمد الجم، إضافة لأسماء شابة أخرى أبرزها سلمى السيري.

ويمضي لمجرد، زيارته للمغرب، متنقلا بين مدينتي الرباط، حيث يوجد منزل والديه، والدار البيضاء التي يوجد فيها منزله الخاص.

وحصل لمجرد، على رخصة من القضاء الفرنسي، لزيارة المغرب بشكل مؤقت، ثم العودة لباريس، نظرا لاتهامه في قضيتين لم يحسم القضاء في مصيرهما بعد.