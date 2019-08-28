شخص يبلغ عن عملية إرهابية وهمية في منشأة تابعة لـOCP -التفاصيل

في واقعة غريبة، توصلت مصالح الدرك الملكي، قبل أيام، بمكالمة هاتفية، عن طريق الرقم 177، يدعي صاحبها، بأن منشأة “سيدي شنان”، التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، ستتعرض لهجوم إرهابي وشيك، وأقفل الخط دون أن يقدم معلومات إضافية.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الوكيل الملك في محكمة الابتدائية في مدينة خريبكة، أعطى تعليماته بضرورة الانتقال إلى عين المكان، للوقوف عن صحة الخبر، ليتأكد بعد التحري، أن ما جاء في المكالمة من وحي خيال المتصل.

وأفادت المصادر ذاتها، أنه تم اعتقال المشتبه فيه، بالتبليغ عن جريمة إرهابية، يعلم بعدم حدوثها، بناء على بحث معمق، من طرف عناصر المركز القضائي بخريبكة، بعدما تمكنت العناصر من تتبع المكالمة وتحديد موقعها الجغرافي، وهوية صاحب الرقم بهدف توقيفه.

وأوردت المصادر ذاتها، أنه بعد اعتقال المتهم والاستماع إليه في محاضر قانونية، اعترف بالمنسوب إليه، بعد مواجهته بكل القرائن والأدلة، وتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل عرضه على أنظار وكيل الملك، الذي تابعه في حالة اعتقال، يوم أول أمس الاثنين، حيث قضت المحكمة الإبتدائية في مدينة خريبكة في اليوم ذاته، بعشرة أشهر سجنا نافذا ضد المتهم.