أربعة حراس عودة تاعرابات وإبعاد الثلاثي المخضرم.. أبرز ما تضمنته اللائحة النهائية لخاليلوزيتش

أعلن الناخب الوطني الجديد، البوسني وحيد حاليلوزيتش أمس الثلاثاء، عن اللائحة النهائية للأسود، التي ستخوض مباراتين وديتين، شتنبر المقبل، بالمركب الكبير لمدينة مراكش، ضد النيجر في السادس منه، وبوركينافاصو بعدها بأربعة أيام.

وحملت اللائحة النهائية التي ضمت 27 لاعبا، بعض المفاجآت، في مقدمتها إبعاد ثلاثة لاعبين شكلوا في السنوات الأخيرة اللبنة الأساس للمنتخب الوطني، وهم مبارك بوصوفة الملتحق حديثا بالسيلية القطري، وكريم الأحمدي لاعب الاتحاد السعودي، وزميله في الفريق ذاته مروان داكوسطا.

وشهدت لائحة المدرب البوسني، تواجد ستة لاعبين من البطولة الاحترافية، ثلاثي الرجاء بدر بانون، وعمر بوطيب، وأنس الزنيتي، ثم لاعبي الوداد رضا التكناوتي ووليد الكرتي، بالإضافة لظهير حسنية أكادير عبد الكريم باعدي.

ووجه حاليلوزيتش الدعوة لأربعة حراس مرمى، ياسين بونو ومنير المحمدي من جيرونا وملقا الإسبانيين على التوالي، لينضافا للرجاوي الزنيتي، والتكناوتي من الوداد.

وتصدر عادل تاعرابت لاعب بنفيكا البرتغالي، أسماء اللاعبين العائدين إلى المنتخب بعد غياب طويل، بالإضافة لعودة وليد أزارو مهاجم الأهلي المصري، وجواد ياميق المحترف في صفوف جنوى الإيطالي.