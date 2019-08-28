المكسيك: 23 قتيلا في حريق يرجح أنه متعمد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 23 شخصا مصارعهم، وأصيب 13 آخرون في حريق في حانة في مدينة كواتساكوالكوس، في ولاية فيراكروز شرقي المكسيك، ويرجح أنه متعمد.

وقال المدعي العام إن بين القتلى ثماني نساء، موضحا أن نيابة فيراكروز التي تعد من أكثر المناطق تضررا من العنف المرتبط بتهريب المخدرات، فتحت تحقيقا في الحادث.

وأضاف المدعي العام، في بيان، أن الحريق الذي اندلع ليل الثلاثاء "ربما هو نتيجة هجوم".

وذكرت تقارير وسائل الإعلام إن الحريق اندلع عقب قيام مهاجمين باقتحام الحانة، وإلقاء عبوات حارقة.

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وقال حاكم فيراكروز في تغريدة إن "الجريمة الشائنة التي وقعت قبل قليل في كواتساكوالكوس لن تمر دون عقاب".

وفي أعقاب الحريق هرع عدد كبير من الأهالي إلى المكان، كما تجمعت قوات من الشرطة ومركبات الطوارئ أمام الحانة التي بدت متفحمة من الداخلي.

يشار إلى أن فيراكروز تعتبر من المناطق التي تشهد أسوأ أعمال العنف في المكسيك، وموقعها الإستراتيجي على ساحل المكسيك يجعلها طريقا لتجار المخدرات والمهربين الذين ينقلون مهاجرين غير قانونيين إلى الولايات المتحدة. وكثيرا ما تندلع في تلك الولاية معارك دامية بين كارتيلات المخدرات المتنافسة والعصابات.