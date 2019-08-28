إسبانيا: الآلاف في "حرب الطماطم" (صور)

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - تسابق الآلاف في مدينة بونول الإسبانية، في رشق بعضهم البعض بالطماطم الناضجة، ليكملوا بذلك التقليد السنوي الذي بات يجذب السياح كالمحليين.
وشارك أكثر من 20 ألف شخص في مهرجان توماتينا السنوي، وشهد 145 طنًا من الطماطم يتم تفريغها من ست شاحنات للجماهير التي اكتظت في شوارع بونول في معركة استمرت حتى منتصف النهار اليوم الأربعاء.
وصبغت "حرب الطماطم" المشاركين والشوارع المحيطة باللون أحمر.
وارتدى المشاركون نظارات واقية لحماية عيونهم.
ويقوم المنظمون بغسل الشوارع بعد لحظات من انتهاء الحدث ظهرا فيما يستخدم المشاركون الحمامات العامة.
المهرجان، الذي تصل تكلفة تذكرة المشاركة فيه إلى 12 يورو، مستوحى من معركة على الطعام بين الأطفال المحليين عام 1945 في المنطقة المنتجة للطماطم.
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