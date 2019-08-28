رهط: إصابة خطيرة لشاب خلال عمله بمطعم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم الأربعاء.

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الشاب تعرض للإصابة من ماكنة خلال عمله في مطعم برهط.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها خطيرة في منطقة الرأس وأطراف جسده.

وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.