اليمن: القوات الحكومية تستعيد السيطرة على محافظة أبين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت مصادر أمنية يمنية، اليوم الأربعاء، أن القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا استعادت السيطرة على محافظة أبين، بعد نحو أسبوع من سيطرة الانفصاليين عليها المدعومين إماراتيا.

يذكر أن الانفصاليين سيطروا في 20 آب/ أغسطس على مقرين لقوات الأمن في أبين، وهما معسكر لقوات الأمن الخاصة في زنجبار، عاصمة المحافظة، وآخر للشرطة العسكرية في الكود الواقعة بين المحافظة وعدن.

وقالت مصادر أمنية إن القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي حققت تقدما إثر وصول تعزيزات عسكرية.

من جانبه، كتب وزير الإعلام في الحكومة المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، على تويتر "أبطال الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يستعيدون مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة".

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وبحسب المصادر، انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن.

ويأتي هذا التقدم بعد أن سيطرت القوات الحكومية، الأسبوع الماضي، على مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة.

وسيطر الانفصاليون في العاشر من آب/أغسطس على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة، إثر اشتباكات مع القوات الحكومية قتل وأصيب فيها عشرات.

وانسحب المجلس الانتقالي الجنوبي جزئيا من مواقع رئيسية احتلها في عدن، تحت ضغوط من السعودية والإمارات، لكنه لا يزال يسيطر على مواقع عسكرية رئيسية.