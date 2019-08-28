الخلاف يرتفع بين نظامي الفوضى بالمنطقة “قطر وتركيا”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:08 مساءً, 28 أغسطس 2019 م المناطق_الرياض كشف تقرير تركي عن توجه قطر لسحب استثماراتها من تركيا بالرغم من العلاقة الوثيقة بين نظامي الفوضى بالمنطقة، وأشار التقرير بأن الخطوة القطرية ربما تأتي بطلب أمريكي.

وذكر التقرير التركي الذي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري “أردوغان توبراكز”، أن اتخاذ هذه الخطوة سيؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد التركي المتدهور، نظرا لحجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من قطاعات الاقتصاد التركي.

جدير بالذكر أن التعاون القطري التركي لا يقتصر على المجالين الاقتصادي والسياسي، بل يشتركان معا في دعم التنظيمات المتشددة في عدد من دول المنطقة بالإضافة إلى إيواء قيادات الجماعات المصنفة إرهابية وأصحاب الفكر المتطرف، وعلى رأسها تنظيم الإخوان.

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