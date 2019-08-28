نائب يدعو لالزام التحالف الدولي بتطبيق الاتفاقية الستراتيجية

حمل النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي موحان السعداوي، الاربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مسؤولية استمرار بقاء القوات الاجنبية داخل الاراضي العراقية، داعيا مجلس النواب لاصدار توصية للحكومة بالزام التحالف الدولي بتطبيق الاتفاقية الستراتيجية.
وأضاف السعداوي، أن "الاتفاقية التسراتيجية مع واشنطن لم تشر لوجود اي قواعد امريكية او اجنبية على اراضينا ولا يتم منح الحصانة لاي جندي من التحالف الدولي داخل بلدنا"، موضحا أن "هناك خمس قواعد عسكرية اجنبية والطيران الجوي غير مسيطر عليه من قبلنا بل من قبل التحالف الدولي".
وتابع، أن "هذا الأمر يلزم مجلس النواب باصدار توصية للحكومة بالزام التحالف الدولي بتطبيق الاتفاقية الستراتيجية مع العراق وبحال رفضهم فانه من الممكن ابلاغهم عبر مجلس النواب بانهاء هذه الاتفاقية وبعد عام من هذا الابلاغ تلغى الاتفاقية بشكل نهائي".
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