نائب يدعو لالزام التحالف الدولي بتطبيق الاتفاقية الستراتيجية

وقال السعداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان والحكومة يتحملان المسؤولية العليا عن استمرار بقاء القوات الاجنبية داخل اراضينا، وخاصة القائد العام للقوات المسلحة الذي مطالب بتحديد اعداد القوات الاجنبية على اراضينا واماكن قواعدها واسباب وجودها بشكل واضح ودقيق".وأضاف السعداوي، أن "الاتفاقية التسراتيجية مع واشنطن لم تشر لوجود اي قواعد امريكية او اجنبية على اراضينا ولا يتم منح الحصانة لاي جندي من التحالف الدولي داخل بلدنا"، موضحا أن "هناك خمس قواعد عسكرية اجنبية والطيران الجوي غير مسيطر عليه من قبلنا بل من قبل التحالف الدولي".

وتابع، أن "هذا الأمر يلزم مجلس النواب باصدار توصية للحكومة بالزام التحالف الدولي بتطبيق الاتفاقية الستراتيجية مع العراق وبحال رفضهم فانه من الممكن ابلاغهم عبر مجلس النواب بانهاء هذه الاتفاقية وبعد عام من هذا الابلاغ تلغى الاتفاقية بشكل نهائي".