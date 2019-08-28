رئاسة البرلمان تؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين مفوضية الانتخابات والامم المتحدة

وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "نائب رئيس البرلمان استقبل، اليوم، رئيس الادارة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق رياض البدران وأعضاء مجلس المفوضين ، لبحث اخر الاستعدادات لأجراء الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات في نيسان عام 2020 ".وأوضح الكعبي خلال اللقاء، ان "بعثة الامم المتحدة اسهمت وبشكل فاعل في ترسيخ النظام الديمقراطي في العراق واجراء الانتخابات السابقة وقدمت مساعدات كبيرة للجانب العراقي، وهنا اعتبرها شريك حقيقي مع كافة الجهات المحلية لإتمام برامجها وتحقيق اهدافها، ومن الجيد تعزيز التعاون بين المفوضية وخبراء الامم المتحدة خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراتهم لبلوغ انتخابات محلية شفافة خالية من العقبات".وحث نائب رئيس البرلمان كافة الجهات بـ "تسهيل مهام تحديث سجلات الناخبين وتطبيق النظام الالكتروني الحديث والاستفادة من تجارب الانتخابات السابقة وتجاوز العقبات التي حدثت خلالها ".

من جانبه، أكد مجلس المفوضين حرصه على "انجاز كافة الاستعدادات لضمان مشاركتهم من حيث استحداث مراكز انتخابية في جميع المناطق التي تضم مجمعات نازحين وتحديث سجلاتهم الانتخابية وتسهيل العملية".