بالوثيقة.. عبد المهدي يوجه بايجاد بدائل عن محيط بغداد الامني

اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، ان الاخير وجه بايجاد بدائل عن محيط بغداد الامني. وقال السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بايجاد بدائل عن محيط بغداد الامني". Advertisements واضاف ان "عبد المهدي عزا ذلك الى انه بولد انطباع سلبي لدى المواطنين".

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