الداخلية: القبض على متهم هارب مطلوب بقضية اغتصاب طفل في المثنى

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على متهم هارب مطلوب بقضية "اغتصاب طفل". وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "معلومات وردت من مصادرنا تفيد قيام المدعو (ع.ح .ع ) باغتصاب طفل وهروبه إلى جهة مجهولة، عُرضت الأوراق التحقيقية على القضاء فقرر إصدار أمر قبض وتحرٍ وفق أحكام المادة (٣٩٣)ق.ع".



وأضاف، أنه "بعد المراقبة وجمع المعلومات من مصادرنا تم نصب كمين له وإلقاء القبض عليه من قبل مفارزنا وتسليمه إلى جهة الطلب (مديرية مكافحة الإجرام) لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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