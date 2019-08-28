لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم... العلاج في هذا الغذاء!

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تُعدّ مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرّق الكثيرين حول العالم، وقد تترتّب عليها بعض التداعيات التي تضرُّ بالصحة من زوايا أخرى، وتم التوصل أخيرا لأدلة تُبيّن أن تناول الزبيب 3 مرات يوميًا يحدُّ من خطر الإصابة بهذه المشكلة.
ورغم ما هو معروف عن أن الزبيب يحظى بخصائص جوهرية يُمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم التوصّل فيها لأدلة علمية تدعم التأثيرات التي يحظى بها الزبيب فيما يخصُّ خفض ضغط الدم.
وبينما لم تُحَدِّد الدراسة الآلية التي يُخَفِّض بها الزبيب ضغط الدم، فقد أوضح الباحثون أن الزبيب يعد مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، الألياف، البوليفينول، حمض الفينول، حمض الطنطاليك ومضادات الأكسدة، ومعروف أن البوتاسيوم يقلل ضغط الدم بالفعل.
يشار الى ان الزبيب هو العنب المجفف بمختلف ألوانه، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية.
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