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لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم... العلاج في هذا الغذاء!

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تُعدّ مشكلة ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي تؤرّق الكثيرين حول العالم، وقد تترتّب عليها بعض التداعيات التي تضرُّ بالصحة من زوايا أخرى، وتم التوصل أخيرا لأدلة تُبيّن أن تناول الزبيب 3 مرات يوميًا يحدُّ من خطر الإصابة بهذه المشكلة.
ووفق ما تم الإعلان عنه بهذا الشأن في الدورة العلمية السنوية الحادية والستين بالكلية الأميركية لأمراض القلب، فقد تبيّن أن المداومة على تناول الزبيب قد يُقلّل ضغط الدم بشكل كبير، خاصةً عند مقارنته بتناول الوجبات الخفيفة الشائعة الأخرى.

ورغم ما هو معروف عن أن الزبيب يحظى بخصائص جوهرية يُمكن أن تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذه هي المرة الأولى التي يتم التوصّل فيها لأدلة علمية تدعم التأثيرات التي يحظى بها الزبيب فيما يخصُّ خفض ضغط الدم.

 

 

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ووجدت التحليلات التي أُجريت لبيانات بعض المرضى أنه وبالمقارنة بباقي الوجبات الخفيفة، فقد ثبت أن الزبيب يُخفّض ضغط الدم الانقباضي لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

وبينما لم تُحَدِّد الدراسة الآلية التي يُخَفِّض بها الزبيب ضغط الدم، فقد أوضح الباحثون أن الزبيب يعد مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، الألياف، البوليفينول، حمض الفينول، حمض الطنطاليك ومضادات الأكسدة، ومعروف أن البوتاسيوم يقلل ضغط الدم بالفعل.

 

يشار الى ان الزبيب هو العنب المجفف بمختلف ألوانه، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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