انت الان تتابع جونسون يطلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان البريطاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه طلب تعليقا مؤقتا لعمل البرلمان من منتصف أيلول/سبتمبر وحتى منتصف تشرين أول/أكتوبر، في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون إلى عرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقال في خطاب للنواب :"هذا الصباح، تواصلت مع جلاله الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من أيلول/سبتمبر، قبل بدء الدورة الثانية للبرلمان بخطاب للملكة يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من تشرين أول/أكتوبر".

وكان زعيم حزب العمال جيرمي كوربن دعا كبار النواب وقادة المعارضة لبحث الخطوات الممكن اتخاذها لإحباط خطة جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر لذلك في الحادي والثلاثين من تشرين أول/أكتوبر حتى إذا ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيم العلاقات المستقبلية مع التكتل.