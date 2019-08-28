الان تتابع رئيس الوزراء اليمني: عودة الدولة إلى عدن انتصار للشعب.. وأيدينا ممدودة للحوار البناء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 أعرب رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك عن سعادته بعودة الدولة والشرعية إلى اليمن، داعيا إلى الحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون. Advertisements وقال الدكتور عبدالملك، في بيان، إن “عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب، يدنا ممدودة وقلوبنا مفتوحة”. وأضاف: “وجهنا بحزم بحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أمن الناس ومنع أي شكل من أشكال الفوضى”. واختتم الدكتور معين حديثه قائلا: “الوطن يتسع للجميع في ظل الأمن والاستقرار والحوار البناء تحت سيادة الدولة والقانون”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء اليمني: عودة الدولة إلى عدن انتصار للشعب.. وأيدينا ممدودة للحوار البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.