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الجيش اليمني يسيطر على مطار عدن

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mustafa aljarhi 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش اليمني يسيطر على مطار عدن والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عدن – الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، دخول قواتها إلى مدينة عدن التي سيطر عليها الإنفصاليون الجنوبيون منذ 10 أغسطس (آب).

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يأتي ذلك بدعم من قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر: “طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها”.

وذكر الإرياني أن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على مطار عدن من الانفصاليين الجنوبيين.

وقال الإرياني في تغريدة “دخول قوات الجيش الوطني مطار عدن، والسيطرة الكاملة على البوابة الرئيسية للمطار”.

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