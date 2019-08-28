سفارة الإمارات في الرياض تكرّم رائدات في الطب والثقافة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة من اللقاء
كتب
متابعات_الخليج 365
نظّمت سفارة الإمارات لدى السعودية، الثلاثاء، احتفالية خاصة تحت شعار "المرأة رمز للتسامح"، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام.
وشهدت الفعالية تكريم عدد من الرائدات الإماراتيات في الطب والعمل الاجتماعي والثقافة، وكذلك تخلل الفعالية معرض فني لنماذج ملهمة من قصص نجاح سيدات إماراتيات في مختلف الميادين، بالإضافة إلى عرض مصوّر عن إنجازات المرأة في دولة الإمارات، وذلك ضمن 4 محاور أساسية هي مفهوم تمكين المرأة، ومكانتها في القيادة، والمرأة في منابر الإعلام، وحضورها في المحافل الدولية.
وسلطت الفعالية، التي حضرتها شخصيات نسوية بارزة من دولة الإمارات والمملكة، الضوء على دور وإنجازات المرأة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المجتمعات الإنسانية، وتميّزها في التحصيل المعرفي والبحث العلمي، ونجاحها في ميادين ريادة الأعمال، ومساهمتها الأساسية في نجاح الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة للأمم والشعوب وفق قيم التسامح والتمكين والمشاركة الإيجابية.
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