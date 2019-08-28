- 1/2
- 2/2
Advertisements
الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
اطلع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك أمس، على أداء الوزارات خلال الفترة الماضية والخطوات التي تمت في الموسم الزراعي، وموقف الوقود والدقيق والدواء بالبلاد. والتأم بالقصر الجمهوري، اجتماع ضم وكلاء الوزارات بحضور عضو مجلس السيادة، اللواء مهندس إبراهيم جابر.
ودعا جابر خلال الاجتماع إلى ضرورة استغلال الموارد المتوفرة التي يتمتع بها السودان بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من تحقيق نهوض اقتصادي سريع.
وأشار جابر إلى أن الاجتماع استعرض الجهود التي بذلت في توفيرها خلال الفترة السابقة، حيث تم تأمين احتياجات المواطن الأساسية من خلال تعاون الجميع.
بينما أوضح وكيل وزارة الزراعة والوزير المكلف، بابكر عثمان، في تصريح صحفي، أنه قدم ملخصاً خلال الاجتماع شرح فيه الترتيبات التي تمت لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص.
وقال وكيل الزراعة إن محافظ بنك السودان قدم خلال الاجتماع بياناً حول موقف السيولة المتاحة والنقد الأجنبي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر "حمدوك" يطمئن على موقف البلاد من الوقود والدواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.