"حمدوك" يطمئن على موقف البلاد من الوقود والدواء

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

اطلع رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك أمس، على أداء الوزارات خلال الفترة الماضية والخطوات التي تمت في الموسم الزراعي، وموقف الوقود والدقيق والدواء بالبلاد. والتأم بالقصر الجمهوري، اجتماع ضم وكلاء الوزارات بحضور عضو مجلس السيادة، اللواء مهندس إبراهيم جابر.



ودعا جابر خلال الاجتماع إلى ضرورة استغلال الموارد المتوفرة التي يتمتع بها السودان بالشكل الأمثل، حتى يتمكن من تحقيق نهوض اقتصادي سريع.

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وأشار جابر إلى أن الاجتماع استعرض الجهود التي بذلت في توفيرها خلال الفترة السابقة، حيث تم تأمين احتياجات المواطن الأساسية من خلال تعاون الجميع.

بينما أوضح وكيل وزارة الزراعة والوزير المكلف، بابكر عثمان، في تصريح صحفي، أنه قدم ملخصاً خلال الاجتماع شرح فيه الترتيبات التي تمت لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص.

وقال وكيل الزراعة إن محافظ بنك السودان قدم خلال الاجتماع بياناً حول موقف السيولة المتاحة والنقد الأجنبي.